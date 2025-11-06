Действие фильма разворачивается в небольшом ауле. Пожилой житель села находит и спасает мужчину, выброшенного в овраг. Пострадавший не помнит, кто он и что с ним произошло. Постепенно становиться ясно: он — невольный свидетель и обладатель улик против преступной группы, причастной к случайному убийству молодой девушки и другим тяжким преступлениям.

Пока герой пытается разобраться в своём прошлом, в ауле разворачивается череда драматических событий: бытовое насилие, конфликты соседей, попытки скрыть правду о преступлениях. На фоне нарастающего противостояния с бандитами раскрываются судьбы нескольких поколений, темы выбора между страхом и совестью, а также цена, которую приходится платить за попытку помочь ближнему.