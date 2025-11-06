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Киноафиша Фильмы Adal

Adal

, 2025
Adal
Казахстан / драма / 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в небольшом ауле. Пожилой житель села находит и спасает мужчину, выброшенного в овраг. Пострадавший не помнит, кто он и что с ним произошло. Постепенно становиться ясно: он — невольный свидетель и обладатель улик против преступной группы, причастной к случайному убийству молодой девушки и другим тяжким преступлениям.

Пока герой пытается разобраться в своём прошлом, в ауле разворачивается череда драматических событий: бытовое насилие, конфликты соседей, попытки скрыть правду о преступлениях. На фоне нарастающего противостояния с бандитами раскрываются судьбы нескольких поколений, темы выбора между страхом и совестью, а также цена, которую приходится платить за попытку помочь ближнему.

В ролях

Марат Абдуллаев
Гульбану Кульбатырова
Саламат Сариев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Казахстан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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