Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Адзурро

Адзурро

Azzurro 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джузеппе — 75 лет, он проработал 30 лет в строительной компании в Женеве. Выйдя на пенсию, вернулся в Апулию к своей семье. Его единственной внучке Карле 7 лет, она слепа, и вся семья возлагает надежду на пересадку роговицы, которая должна вернуть девочке зрение. Джузеппе решает вернуться в Швейцарию, чтобы попросить необходимую сумму у своего бывшего работодателя, господина Бройера...
Страна Франция / Италия / Швейцария
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2000
Бюджет €2 300 000
Сборы в мире $48 030
Производство Alhena Films, C-Films AG, Gam Film S.r.l.
Другие названия
Azzurro, Lazur
Режиссер
Дени Рабалья
В ролях
Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо
Francesca Pipoli
Мари-Кристин Барро
Жан-Люк Бидо
Жан-Люк Бидо
Ренато Скарпа
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше