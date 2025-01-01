Джузеппе — 75 лет, он проработал 30 лет в строительной компании в Женеве. Выйдя на пенсию, вернулся в Апулию к своей семье. Его единственной внучке Карле 7 лет, она слепа, и вся семья возлагает надежду на пересадку роговицы, которая должна вернуть девочке зрение. Джузеппе решает вернуться в Швейцарию, чтобы попросить необходимую сумму у своего бывшего работодателя, господина Бройера...
СтранаФранция / Италия / Швейцария
Продолжительность1 час 24 минуты
Год выпуска2000
Бюджет€2 300 000
Сборы в мире$48 030
ПроизводствоAlhena Films, C-Films AG, Gam Film S.r.l.