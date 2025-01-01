Меню
1 постер
Люмьеры. Путешествие продолжается

Люмьеры. Путешествие продолжается

Lumière, l'aventure continue 18+
О фильме

Документальный фильм является продолжением картины «Люмьеры!» 2016 года и содержит новые отреставрированные работы родоначальников кинематографа — братьев Луи и Огюста Люмьеров. «Люмьеры! Путешествие продолжается» — режиссерский проект директора института Люмьеров в Лионе и Каннского кинофестиваля Тьери Фремо. Фильм был показан на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и на 42-м Туринском кинофестивале.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Сборы в мире $528 193
Производство Sorties d'Usine Productions, Institut Lumière, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Lumière, l'aventure continue, Lumière - L'avventura del cinema, Lumière, A Aventura Continua!, Lumière, la aventura continúa, Lumiere, the Adventure Continues, Люмьеры. Путешествие продолжается
Режиссер
Тьерри Фремо
Тьерри Фремо
В ролях
Тьерри Фремо
Тьерри Фремо
Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
