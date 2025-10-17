Меню
Постер фильма Dude
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Dude

Dude

Dude
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025 ОАЭ 18TC
17 октября 2025 Польша
Производство Mythri Movie Makers
Другие названия
Dude, #MythriTamil02, PR 04
Режиссер
Keerthiswaran
В ролях
Pradeep Ranganathan
Мамита Байджу
Neha Shetty
Hridhu Haroon
Р. Сараткумар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
