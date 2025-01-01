Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Испытание огнем
1 постер
Киноафиша Фильмы Испытание огнем

Испытание огнем

L'épreuve du feu
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Производство Move Movie, Canal+, Ciné+OCS
Другие названия
L'épreuve du feu, L'Epreuve du feu
Режиссер
Aurélien Peyre
В ролях
Феликс Лефевр
Феликс Лефевр
Suzanne Jouannet
Sarah Henochsberg
Виктор Боннель
Anja Verderosa
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?
«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?
Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу
«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра
Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет
Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило
От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить
Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше