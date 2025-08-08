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Киноафиша Фильмы В мастерской Ренцо Пиано

В мастерской Ренцо Пиано

Inside Renzo Piano Building Workshop 18+
Билеты от 1150 ₽
Страна Италия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2023
Производство Muse - Factory of Projects
Другие названия
Inside Renzo Piano Building Workshop
Режиссер
Claudia Adragna
Davide Fois
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19:30 от 1150 ₽
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«В мастерской Ренцо Пиано» в кинотеатрах

пт 8
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