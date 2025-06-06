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Киноафиша Фильмы Love Guru

Love Guru

Love Guru
Напомним о выходе в прокат
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Страна Пакистан
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 июня 2025
Дата выхода
6 июня 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $773 557
Производство ARY Films, Salman Iqbal Films, Six Sigma Films International
Другие названия
Love Guru
Режиссер
Nadeem Baig
В ролях
Natalia Janoszek
Махира Хан
Махира Хан
Humayun Saeed
Ramsha Khan
Marina Khan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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