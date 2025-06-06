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Love Guru
Love Guru
Love Guru
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Страна
Пакистан
Продолжительность
2 часа 31 минута
Год выпуска
2025
Премьера в мире
6 июня 2025
Дата выхода
6 июня 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$773 557
Производство
ARY Films, Salman Iqbal Films, Six Sigma Films International
Другие названия
Love Guru
Режиссер
Nadeem Baig
В ролях
Natalia Janoszek
Махира Хан
Humayun Saeed
Ramsha Khan
Marina Khan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
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