В «Великолепном веке» показали только хамам, но не рассказали главного: как наложницы ухаживали за волосами?

«Москва слезам не верит» могла выйти без песни «Александра» и без Веры Алентовой: 7 фактов о фильме, которые мало кто знает

Подождите, перенос будет или нет? Если вы тоже запутались, то выясняем, когда все-таки Netflix выпустит 4 сезон «Ведьмака»

Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит

Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани

Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН

«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки