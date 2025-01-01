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The Mystery of Padre Pio
The Mystery of Padre Pio
El misterio del Padre Pío
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2018
Сборы в мире
$193 146
Производство
Forgione Films
Другие названия
El misterio del Padre Pío, The Mystery of Padre Pio, Le Mystère de Padre Pío, Tajemnica ojca Pio
Режиссер
José María Zavala
В ролях
Modestino Fucci
Andrea Tornielli
Rodolfo Laise
Giulio Siena
Elia Stelluto
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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