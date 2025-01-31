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Постер фильма Снежная королева
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Киноафиша Фильмы Снежная королева

Снежная королева

Snezhnaya koroleva 6+
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О фильме

Постановка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. «Спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена на музыку великого русского композитора Петра Ильича Чайковского станет сказочным танцевальным воплощением классического сюжета, — делится своим замыслом хореограф-постановщик Максим Севагин. — Поставить это произведение было моей детской мечтой, и я вынашивал идею создания балета более десяти лет. Сказка Андерсена — невероятно благодатный материал: большое количество ярких персонажей, мотивы христианской философии, темы дороги, развития, трансформации и преображения на пути к совершенству». В своем балете хореограф остается верен сюжетной линии литературного источника — истории Кая и Герды. В качестве музыкальной основы своего произведения Максим Севагин выбрал фрагменты из Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского, став продолжателем традиций театра и знаменитого хореографа Владимира Бурмейстера, поставившего в 1961 году оригинальный балет «Снегурочка» на основе сказки А.Н.Островского и авторской партитуры из музыкальных произведений Петра Ильича.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Другие названия
Snezhnaya koroleva, Снежная королева
Режиссер
Валерий Спирин
Максим Севагин
Все актеры и съемочная группа

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Светлана Калачёва 31 января 2025, 21:43
Под большим впечатлением о фильме-балете,спешу написать отзыв! Великолепные танцоры,невероятной красоты костюмы....все очень понравилось! А также постановка и декорации! Я в восторге!
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