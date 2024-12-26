Асан Сапаров, не ставший депутатом, служит в армии и готовится к последним дням службы и ждет дембелизации. Но его жизнь снова меняется, когда в часть приезжает служить сын президента. Оказавшись в центре событий Сапаров решает использовать сына президента для раскрытия корыстных дел своего оппонента, который пообещал построить новые жилые дома, но вместо этого украл деньги, которые народ вложил в его компанию. Сапаров вовлекается в хитроумную игру, где его ждут абсурдные ситуации и комичные недоразумения.
|26 декабря 2024
|Кыргызстан
|12+