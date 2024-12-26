Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Полчан 3
1 постер
Пойду 36
Не пойду 4
Киноафиша Фильмы Полчан 3

Полчан 3

18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 36
Не пойду 4

О фильме

Асан Сапаров, не ставший депутатом, служит в армии и готовится к последним дням службы и ждет дембелизации. Но его жизнь снова меняется, когда в часть приезжает служить сын президента. Оказавшись в центре событий Сапаров решает использовать сына президента для раскрытия корыстных дел своего оппонента, который пообещал построить новые жилые дома, но вместо этого украл деньги, которые народ вложил в его компанию. Сапаров вовлекается в хитроумную игру, где его ждут абсурдные ситуации и комичные недоразумения.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 26 декабря 2024
Дата выхода
26 декабря 2024 Кыргызстан 12+
Режиссер
Нурсултан Зарылов
В ролях
Аскат Сулайманов
Дастан Бакытбеков
Жакшылык Аматов
Алтынбек Кенжакулов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 5 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
_DIANA_ 9 июня 2025, 17:31
Эртерээк чыгаргылачы ютубка
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:19
😱
Отзывы Написать
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше