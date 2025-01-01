Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго

Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)

Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»

«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР

Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости

«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)

До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»