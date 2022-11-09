Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Не пойми где
1 постер
Киноафиша Фильмы Не пойми где

Не пойми где

Pétaouchnok 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Два неудачника из французской глубинки придумали планпроведения экскурсий через Пиренеи, чтобы выжить. Неимея четкого плана и понимания, они создавали новыеошибки и вовлекали в них посторонних людей. Однако,роковые испытания вынудили их трудиться ради обеспеченияличной безопасности и спасения подопечных,балансирующих на грани провала. Этот захватывающийфильм демонстрирует, как двое неудачников преодолевают свои личные проблемыи становятся героями благодаря своей решительности и настойчивости вэкстремальных ситуациях.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 марта 2023
Премьера в мире 9 ноября 2022
Дата выхода
9 ноября 2022 Франция U
Сборы в мире $612 929
Производство Bizibi, France 2 Cinéma, Apollo Films
Другие названия
Pétaouchnok, Wilderness Therapy, Terapia nas Montanhas
Режиссер
Эдуард Делюк
В ролях
Пио Мармай
Пио Мармай
Филипп Реббо
Филипп Реббо
Камиль Шаму
Камиль Шаму
Пабло Поли
Пабло Поли
Муса Мансали
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше