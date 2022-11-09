Два неудачника из французской глубинки придумали планпроведения экскурсий через Пиренеи, чтобы выжить. Неимея четкого плана и понимания, они создавали новыеошибки и вовлекали в них посторонних людей. Однако,роковые испытания вынудили их трудиться ради обеспеченияличной безопасности и спасения подопечных,балансирующих на грани провала. Этот захватывающийфильм демонстрирует, как двое неудачников преодолевают свои личные проблемыи становятся героями благодаря своей решительности и настойчивости вэкстремальных ситуациях.