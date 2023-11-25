Оповещения от Киноафиши
Рождество в Ноттинг-Хилле

Christmas in Notting Hill 18+
О фильме

Грэм Савой, звезда футбольного мира, всегда был поглощён своей карьерой, не оставляя времени на любовь и отношения. Однако, когда он решает встретить Рождество со своей семьей в Ноттинг-Хилл, его жизнь принимает неожиданный оборот. В этом уютном районе он знакомится с загадочной девушкой, которая не имеет представления о его футбольной славе. Встреча с этой обыденной, но чрезвычайно привлекательной девушкой заставляет Грэма задуматься о том, что на самом деле важно в его жизни. Она открывает ему мир обыденных радостей, простых удовольствий и истинного смысла Рождества. В процессе переосмысления своих приоритетов Грэм осознает, что любовь и истинное счастье могут находиться в самых неожиданных местах.

Страна Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 января 2024
Премьера в мире 25 ноября 2023
Производство Hallmark Media, Timeless Pictures, Treehouse Media
Другие названия
Christmas in Notting Hill, Božić u Noting Hilu, Božić u Notting Hillu, Natal em Notting Hill, Natale a Notting Hill, Noël à Notting Hill, Ziemassvētki Notinghilā, 诺丁山的圣诞节
Режиссер
Эли Либерт
Эли Либерт
В ролях
Сара Рамос
Уильям Моусли
Уильям Моусли
Кейт О’Тул
Киллиан Доннелли
Майкл Джеймс Форд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
