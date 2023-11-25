Грэм Савой, звезда футбольного мира, всегда был поглощён своей карьерой, не оставляя времени на любовь и отношения. Однако, когда он решает встретить Рождество со своей семьей в Ноттинг-Хилл, его жизнь принимает неожиданный оборот. В этом уютном районе он знакомится с загадочной девушкой, которая не имеет представления о его футбольной славе. Встреча с этой обыденной, но чрезвычайно привлекательной девушкой заставляет Грэма задуматься о том, что на самом деле важно в его жизни. Она открывает ему мир обыденных радостей, простых удовольствий и истинного смысла Рождества. В процессе переосмысления своих приоритетов Грэм осознает, что любовь и истинное счастье могут находиться в самых неожиданных местах.