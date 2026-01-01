Предприниматель Баур (Сырым Кашкабаев) разорился и задолжал солидную сумму денег. Теперь он боится, что враги вот-вот доберутся до него, а потому спешно бежит в малонаселенный Восточный Казахстан. У Баура уже не остается никаких вариантов, кроме двух. Либо застрелиться, либо жениться на нелюбимой девушке (Марина Сулейменова) — дочери инвестора, которому он и должен денег. Может быть, брак по расчету еще и не самый плохой вариант, и бизнесмен сможет со временем обрести счастье. А пока Баур думает, ему предстоит убегать от преследователей, оттягивая момент принятия решения. В одной из ярких второстепенных ролей в комедии снялся Азамат Нигманов, постоянный актер фильмов Адильхана Ержанова. Нигманов также часто снимается в российских сериалах.