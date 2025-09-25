Остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили настоящую резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали свою жертву, и не отступят, пока не закончат начатое.
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