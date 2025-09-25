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Постер фильма Незнакомцы: Часть вторая
Постер фильма Незнакомцы: Часть вторая
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Киноафиша Фильмы Незнакомцы: Часть вторая

Незнакомцы: Часть вторая

The Strangers: Chapter 2 18+
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О фильме

Остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили настоящую резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали свою жертву, и не отступят, пока не закончат начатое.

Незнакомцы: Часть вторая - дублированный трейлер
Незнакомцы: Часть вторая  дублированный трейлер
Страна Словакия / Испания / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 сентября 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Россия Global Film
26 сентября 2025 Австралия
25 сентября 2025 Доминиканская Республика
2 октября 2025 Израиль
26 сентября 2025 Индия
26 сентября 2025 Испания
25 сентября 2025 ОАЭ 18TC
26 сентября 2025 США
25 сентября 2025 Сербия o.A.
26 сентября 2025 Турция
29 октября 2025 Франция
25 сентября 2025 Хорватия o.A.
Производство Fifth Element Productions, Elipsis Capital, Filmframe S.R.O.
Другие названия
The Strangers: Chapter 2, Hívatlanok: Második fejezet, Los extraños: Capítulo 2, Necunoscuții: Capitolul 2, Những Kẻ Lạ Mặt: Chương 2, Os Estranhos: Capítulo 2, Stranci: drugo poglavlje, Strangers: Capítulo 2, Võõrad: 2. peatükk, Безликите: Глава втора, Незнакомцы. Глава 2
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Мэделин Петш
Мэделин Петш
Фрой Гутьеррез
Фрой Гутьеррез
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Незнакомцы: Часть вторая - дублированный трейлер
Незнакомцы: Часть вторая Дублированный трейлер
Незнакомцы: Часть вторая - teaser
Незнакомцы: Часть вторая Teaser
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