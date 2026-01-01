Отзывы о фильме
Возвращение домой может быть непростым опытом. Можно отправиться в вынужденное изгнание и лишиться возможности или желания вернуться домой. Можно вернуться и обнаружить, что твой дом – это не то, что ты надеялся увидеть, не то, что сохранила твоя память. «Путешествие на Китеру» рассказывает историю Одиссея-коммуниста, который возвратился на родную землю спустя 30 лет. Он ходит по местам, которые населеныпризраками, пытается совместить опыт прошлой, забытой, покрывшейся пылью жизни с действительностью.
|21 апреля 1984
|Греция