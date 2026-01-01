Оповещения от Киноафиши
Путешествие на Китеру

Taxidi sta Kythira 18+
О фильме

Возвращение домой может быть непростым опытом. Можно отправиться в вынужденное изгнание и лишиться возможности или желания вернуться домой. Можно вернуться и обнаружить, что твой дом – это не то, что ты надеялся увидеть, не то, что сохранила твоя память. «Путешествие на Китеру» рассказывает историю Одиссея-коммуниста, который возвратился на родную землю спустя 30 лет. Он ходит по местам, которые населеныпризраками, пытается совместить опыт прошлой, забытой, покрывшейся пылью жизни с действительностью.

Страна Греция / Германия / Италия / Великобритания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 21 апреля 1984
Дата выхода
21 апреля 1984 Греция
Производство Greek Film Centre (GFC), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), RAI Radiotelevisione Italiana
Другие названия
Taxidi sta Kythira, Voyage to Cythera, Voyage à Cythère, De terugkeer naar Kithira, Die Reise nach Kythera, Ferðin til Kithira, Hjemkomsten (Rejsen til Kithira), Kitera'ya Yolculuk, Podróż na Cyterę, Reis Cytherale, Reis naar Kithira, Reisen til Kythera, Resan till Kythera, Utazás Kithirára, Viagem a Citera, Viaggio a Citera, Viaje a Citeria, Viaje a Cythera, Ταξίδι στα Κύθηρα, Путешествие на Китеру, Пътуване до Китира, シテール島への船出, 塞瑟岛之旅, 塞瑟島之旅
Режиссер
Тео Ангелопулос
Тео Ангелопулос
В ролях
Манос Катракис
Mary Hronopoulou
Dionysis Papagiannopoulos
Дора Воланаки
Джулио Броджи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Цитаты
Voula [о измене] Я часто с ужасом и облегчением понимаю, что уже ни во что не верю. В такие моменты я возвращаюсь к своему телу. Это единственное, что напоминает мне — я жив.
