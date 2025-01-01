Меню
Киноафиша Фильмы Путешествие на Китеру Награды и номинации фильма Путешествие на Китеру

Награды и номинации фильма Путешествие на Китеру 1984

Каннский кинофестиваль 1984 Каннский кинофестиваль 1984
Лучший сценарий
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
