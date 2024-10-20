КиноафишаФильмыПредложение о рождественском замке: Королевская особа в раю 2
Предложение о рождественском замке: Королевская особа в раю 2
A Christmas Castle Proposal: A Royal in Paradise 218+
Напомним о выходе в прокат
СтранаАвстралия
Продолжительность0 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн20 октября 2024
Премьера в мире20 октября 2024
ПроизводствоNicely Entertainment, Screen Queensland, Jaggi Entertainment
Другие названия
A Christmas Castle Proposal: A Royal in Paradise 2, A Royal Proposal: A Royal in Paradise II, Božićna prosidba u zamku: Princ u raju II, Ein Prinz zu Weihnachten - Verliebt im Winterwunderland, Karácsonyi lánykérés: Király a Paradicsomban 2., Královské vánoční zásnuby: I ty jednou potkáš svého prince 2, Prosidba u božićnom dvorcu: Kraljevi u raju 2