Новая встреча с героем фильма "Запутанные следы" - капитаном Панаитом. На этот раз бригаде капитана нужно было обезвредить группу контрабандистов, занимающихся перевозкой наркотиков и "экспортом" из Румынии краденых икон. Главарь банды Василеску для своих целей использует ничего не подозревающих Патрауля, Трандафира и Стериаде, в прошлом мелких преступников, известных капитану Панаиту. С риском для жизни сотрудники милиции арестовывают контрабандистов, а незадачливые жулики вместо задуманного заграничного турне попадают в тюрьму.
B.D. la munte si la mare, B.D. in the Mountains and on the Seaside, Miscellaneous Brigade in the Mountains and at the Sea, A Különleges Brigád, B.D. at the Mountain and on the Sea, B.D. im Gebirge und am Meer, Brigada Diverse la munte si la mare, Brigade Miscellaneous in the Mountains and at the Sea, Brygada operacyjna w górach i nad morzem, Kriminálka na horách i na moři, Потерянные миллионы