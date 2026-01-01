Оповещения от Киноафиши
О фильме

Новая встреча с героем фильма "Запутанные следы" - капитаном Панаитом. На этот раз бригаде капитана нужно было обезвредить группу контрабандистов, занимающихся перевозкой наркотиков и "экспортом" из Румынии краденых икон. Главарь банды Василеску для своих целей использует ничего не подозревающих Патрауля, Трандафира и Стериаде, в прошлом мелких преступников, известных капитану Панаиту. С риском для жизни сотрудники милиции арестовывают контрабандистов, а незадачливые жулики вместо задуманного заграничного турне попадают в тюрьму.
Страна Румыния
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Дата выхода
1 января 1971 Румыния AP
1 января 1971 США
Бюджет 2 800 000 ROL
Производство Romania Film, Studioul Cinematografic Bucuresti
Другие названия
B.D. la munte si la mare, B.D. in the Mountains and on the Seaside, Miscellaneous Brigade in the Mountains and at the Sea, A Különleges Brigád, B.D. at the Mountain and on the Sea, B.D. im Gebirge und am Meer, Brigada Diverse la munte si la mare, Brigade Miscellaneous in the Mountains and at the Sea, Brygada operacyjna w górach i nad morzem, Kriminálka na horách i na moři, Потерянные миллионы
Режиссер
Mircea Dragan
В ролях
Toma Caragiu
Dem Radulescu
Ion Fintesteanu
Puiu Calinescu
Юрие Дарие
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
