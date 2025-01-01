Самая ужасная героиня «Великолепного века» — не Махидевран или Хатидже: в Сети неслучайно возненавидели Михримах

Сулейман — Козловский, Хюррем — Ходченкова, Ибрагим — Петров: нейросеть выбрала актеров для российского «Великолепного века»

«Моя прелесть» — это не только Кольцо Всевластия: какие еще артефакты Средиземья сводили с ума и вызывали войны

Кто-то до сих пор вращается в могиле: пять худших байопиков, в которых вам нагло соврали о мировых знаменитостях

От матроны до барона: в книге этих персонажей вывели из игры, но в «Дюне 3» они легко могут появиться

«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

От E-ранговых до Сон Джин-Ву: как в мире «Поднятия уровня» появились охотники — одним щелчком могут снести целый район

В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»

3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался)