О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
1 постер
Призрачный барон
Призрачный барон
Le baron fantôme
18+
драма
мелодрама
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1943
Премьера в мире
16 июня 1943
Дата выхода
21 сентября 1945
Бельгия
21 апреля 1948
Португалия
11 декабря 1977
США
16 июня 1943
Франция
30 августа 1946
Чехословакия
Производство
Consortium de Productions de Films
Другие названия
Le baron fantôme, De spookbaron, The Phantom Baron, A kísértetbáró, Il barone fantasma, Ma soeur Anne, O Barão Fantasma, O varonos fantasma, Stín minulosti, Призрачный барон
Режиссер
Серж де Полиньи
В ролях
André Lefaur
Odette Joyeux
Жани Холт
Ален Кюни
Габриель Дорзиа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
