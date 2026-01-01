Оповещения от Киноафиши
Призрачный барон

Le baron fantôme 18+
Страна Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 16 июня 1943
Дата выхода
21 сентября 1945 Бельгия
21 апреля 1948 Португалия
11 декабря 1977 США
16 июня 1943 Франция
30 августа 1946 Чехословакия
Производство Consortium de Productions de Films
Другие названия
Le baron fantôme, De spookbaron, The Phantom Baron, A kísértetbáró, Il barone fantasma, Ma soeur Anne, O Barão Fantasma, O varonos fantasma, Stín minulosti, Призрачный барон
Режиссер
Серж де Полиньи
В ролях
André Lefaur
Odette Joyeux
Жани Холт
Ален Кюни
Габриель Дорзиа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
