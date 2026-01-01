Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсель Перес
Marcel Pérès
Марсель Перес
Марсель Перес
Marcel Pérès
Дата рождения
24 января 1898
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 июня 1974
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.2
Дети райка
(1945)
7.9
Набережная туманов
(1938)
7.7
День начинается
(1939)
Фильмография Марсель Перес
6.8
Пассажир дождя
Le passager de la pluie
криминал, триллер
1970, Италия / Франция
6.9
Невеста пирата
La fiancée du pirate
комедия, драма
1969, Франция
6.2
Большая стирка
La grande lessive (!)
комедия
1968, Франция
5.8
Не доверяйте, дамы!
Méfiez-vous, mesdames!
комедия
1963, Франция / Италия
7
Призрачное счастье
miroir à deux faces, Le
драма
1958, Франция / Италия
6.1
Папа, мама, моя жена и я
Papa, maman, ma femme et moi...
комедия
1956, Франция
8.2
Дети райка
Les enfants du paradis
драма, мелодрама
1945, Франция
6.4
Призрачный барон
Le baron fantôme
драма, мелодрама
1943, Франция
7.7
День начинается
Le jour se lève
мелодрама
1939, Франция
6.7
Призрачная повозка
La charrette fantôme
драма, фэнтези
1939, Франция
7.9
Набережная туманов
Quai Des Brumes, Le
драма, криминал
1938, Франция
