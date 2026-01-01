Марсель Перес

«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе