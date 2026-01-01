Оповещения от Киноафиши
Марсель Перес Marcel Pérès
Киноафиша Персоны Марсель Перес

Марсель Перес

Marcel Pérès

Дата рождения
24 января 1898
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 июня 1974
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Дети райка 8.2
Дети райка (1945)
Набережная туманов 7.9
Набережная туманов (1938)
День начинается 7.7
День начинается (1939)

Фильмография Марсель Перес

Жанр
Год
Пассажир дождя 6.8
Пассажир дождя Le passager de la pluie
криминал, триллер 1970, Италия / Франция
Невеста пирата 6.9
Невеста пирата La fiancée du pirate
комедия, драма 1969, Франция
Большая стирка 6.2
Большая стирка La grande lessive (!)
комедия 1968, Франция
Не доверяйте, дамы! 5.8
Не доверяйте, дамы! Méfiez-vous, mesdames!
комедия 1963, Франция / Италия
Призрачное счастье 7
Призрачное счастье miroir à deux faces, Le
драма 1958, Франция / Италия
Папа, мама, моя жена и я 6.1
Папа, мама, моя жена и я Papa, maman, ma femme et moi...
комедия 1956, Франция
Дети райка 8.2
Дети райка Les enfants du paradis
драма, мелодрама 1945, Франция
Призрачный барон 6.4
Призрачный барон Le baron fantôme
драма, мелодрама 1943, Франция
День начинается 7.7
День начинается Le jour se lève
мелодрама 1939, Франция
Призрачная повозка 6.7
Призрачная повозка La charrette fantôme
драма, фэнтези 1939, Франция
Набережная туманов 7.9
Набережная туманов Quai Des Brumes, Le
драма, криминал 1938, Франция
