Дивы: Тина Тёрнер

Дивы: Тина Тёрнер

Divas: Tina Turner 18+
О фильме

Этот эпизод мини-сериала «Дивы», посвященного успешным, целеустремленным и вдохновляющим суперзвездам мировой эстрады, рассказывает о невероятной Тине Тернер. Она по праву считается одной из величайших артисток нашего времени. Несмотря на многочисленные сложности (непростые отношения с мужчинами, тяжелый развод, проблемы со здоровьем), Тина Тернер шла к успеху и добивалась своих целей вопреки всему. Когда она оказывалась на сцене, весь мир замирал в ожидании. Энергичный стиль и хриплый голос стали ее визитной карточкой, а яркие и неповторимые хиты принесли Тернер двенадцать премий «Грэмми».
Страна Великобритания
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Divas: Tina Turner
Режиссер
Daria Tuca
В ролях
Кобна Холдбрук-Смит
Кобна Холдбрук-Смит
Дженис Джоплин
Тина Тернер
Тина Тернер
Эдриэнн Уоррен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
0 голосов
Дивы: Тина Тёрнер

Отзывы о фильме

