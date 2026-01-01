Этот эпизод мини-сериала «Дивы», посвященного успешным, целеустремленным и вдохновляющим суперзвездам мировой эстрады, рассказывает о невероятной Тине Тернер. Она по праву считается одной из величайших артисток нашего времени. Несмотря на многочисленные сложности (непростые отношения с мужчинами, тяжелый развод, проблемы со здоровьем), Тина Тернер шла к успеху и добивалась своих целей вопреки всему. Когда она оказывалась на сцене, весь мир замирал в ожидании. Энергичный стиль и хриплый голос стали ее визитной карточкой, а яркие и неповторимые хиты принесли Тернер двенадцать премий «Грэмми».

