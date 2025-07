Страна Румыния

Продолжительность 1 час 37 минут

Год выпуска 2024

Премьера в мире 27 сентября 2024

Сборы в мире $174 822

Другие названия

Zapada, Ceai si Dragoste 2 cu putin Noroc, Snow, Tea and Love 2: With a Little Luck, Zapada, ceai si dragoste 2: Cu putin noroc, Zăpadă, Ceai și Dragoste: Cu puțin noroc