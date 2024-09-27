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Постер фильма Zapada, ceai si dragoste cu putin noroc
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Киноафиша Фильмы Zapada, ceai si dragoste cu putin noroc

Zapada, ceai si dragoste cu putin noroc

Zapada, Ceai si Dragoste 2 cu putin Noroc 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Румыния
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 сентября 2024
Дата выхода
27 сентября 2024 Румыния
Сборы в мире $174 822
Другие названия
Zapada, Ceai si Dragoste 2 cu putin Noroc, Snow, Tea and Love 2: With a Little Luck, Zapada, ceai si dragoste 2: Cu putin noroc, Zăpadă, Ceai și Dragoste: Cu puțin noroc
Режиссер
Catalin Bugean
В ролях
Liviu Varciu
Bogdan Farcas
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
3.9 IMDb
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