По одноименной автобиографической повести классика румынской литературы Иона Крянгэ. В канун Рождества в своей квартире в районе Тикау города Яссы Ион Крянгэ, которого играет выдающийся румынский актер Штефан Чуботэрашу, с нежной ностальгией вспоминает своё детство, проведенное в родном селе Хумулешты, свои шутки и приключения, приписываемые персонажу Ники в его книге.
СтранаРумыния
Продолжительность1 час 12 минут
Год выпуска1965
Премьера в мире14 мая 1964
Дата выхода
14 мая 1964
Румыния
6 февраля 1967
СССР
Бюджет3 700 000 ROL
ПроизводствоStudioul Cinematografic Bucuresti
Другие названия
Amintiri din copilarie, Memories of My Childhood, Erinnerungen an die Kindheit, Amintiri din copilărie, Gyermekkori emlékek, Recollections from Childhood, Secanja na detinjstvo, Sjecanja na djetinjstvo, Spomeni ot detstvoto, Spomini na otrostvo, Vospominaniya detstva, Vzpomínky na detství, Wspomnienia z dzieciństwa, Воспоминания детства, Спомени от детството