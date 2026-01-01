Оповещения от Киноафиши
Воспоминания детства

Воспоминания детства

Amintiri din copilarie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По одноименной автобиографической повести классика румынской литературы Иона Крянгэ. В канун Рождества в своей квартире в районе Тикау города Яссы Ион Крянгэ, которого играет выдающийся румынский актер Штефан Чуботэрашу, с нежной ностальгией вспоминает своё детство, проведенное в родном селе Хумулешты, свои шутки и приключения, приписываемые персонажу Ники в его книге.
Страна Румыния
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 14 мая 1964
Дата выхода
14 мая 1964 Румыния
6 февраля 1967 СССР
Бюджет 3 700 000 ROL
Производство Studioul Cinematografic Bucuresti
Другие названия
Amintiri din copilarie, Memories of My Childhood, Erinnerungen an die Kindheit, Amintiri din copilărie, Gyermekkori emlékek, Recollections from Childhood, Secanja na detinjstvo, Sjecanja na djetinjstvo, Spomeni ot detstvoto, Spomini na otrostvo, Vospominaniya detstva, Vzpomínky na detství, Wspomnienia z dzieciństwa, Воспоминания детства, Спомени от детството
Режиссер
Элизабет Бостан
В ролях
Штефан Чуботэрашу
Ion Bocancea
Corina Constantinescu
Emanoil Petrut
Eliza Petrachescu
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

