Постер фильма School Is the Foundation of Life
1 постер
Киноафиша Фильмы School Is the Foundation of Life

School Is the Foundation of Life

Skola základ zivota 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1938
Премьера в мире 11 ноября 1938
Дата выхода
11 ноября 1938 Чехословакия
Производство Universum Film (UFA)
Другие названия
Skola základ zivota, Škola základ života, School Is the Foundation of Life, Škola života, Vražji študentje
Режиссер
Мартин Фрич
В ролях
Теодор Пистек
Frantisek Smolík
Ярослав Марван
Густав Хильмар
Франтишек Филиповский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
