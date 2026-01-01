Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
School Is the Foundation of Life
School Is the Foundation of Life
Skola základ zivota
18+
комедия
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1938
Премьера в мире
11 ноября 1938
Дата выхода
11 ноября 1938
Чехословакия
Производство
Universum Film (UFA)
Другие названия
Skola základ zivota, Škola základ života, School Is the Foundation of Life, Škola života, Vražji študentje
Режиссер
Мартин Фрич
В ролях
Теодор Пистек
Frantisek Smolík
Ярослав Марван
Густав Хильмар
Франтишек Филиповский
Рейтинг фильма
7.9
7.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
