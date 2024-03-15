Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Фабрика троллей
Фабрика троллей

Troll Factory 18+
О фильме

Скандально известный репортер Лим Сан-джин проводит журналистское расследование. Его статья, разоблачающая тиранию огромной корпорации, выходит в печать, вызывая огромный резонанс в обществе. Однако корпорация представляет неопровержимые доказательства своей невиновности, обвиняя журналиста в подтасовке фактов. Пытаясь сгладить последствия скандала, главный редактор отправляет своего сотрудника в продолжительный отпуск. Вскоре на журналиста выходит анонимный источник, сообщая ему о неком сообществе под названием «Фабрика троллей», манипулирующем общественным мнением. Они обманывают доверчивую публику, ведь человек слаб и легко может оказаться в ловушке изощренных социальных технологий. И вскоре журналист сам становится участником большого плана «Фабрики троллей».

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 мая 2024
Премьера в мире 15 марта 2024
Дата выхода
18 апреля 2024 Вьетнам
19 апреля 2024 Тайвань 6+
27 марта 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $6 676 327
Производство Acemaker Movieworks, Nova Media
Другие названия
Troll Factory, A Fábrica de Fake News, Comment Army, Comments Troop, Comments Unit, Daetkkeulbudae, Troll Farm, 神鬼對決, 網軍部隊
Режиссер
Gooc-jin Ahn
В ролях
Ким Дон-хви
Хон Гён
Хон Гён
Сон Сок-ку
Сон Сок-ку
Sun-woo Park
Lee Seon-hee
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Фабрика троллей - смотреть в онлайн-кинотеатре

Фабрика троллей

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
