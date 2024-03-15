Скандально известный репортер Лим Сан-джин проводит журналистское расследование. Его статья, разоблачающая тиранию огромной корпорации, выходит в печать, вызывая огромный резонанс в обществе. Однако корпорация представляет неопровержимые доказательства своей невиновности, обвиняя журналиста в подтасовке фактов. Пытаясь сгладить последствия скандала, главный редактор отправляет своего сотрудника в продолжительный отпуск. Вскоре на журналиста выходит анонимный источник, сообщая ему о неком сообществе под названием «Фабрика троллей», манипулирующем общественным мнением. Они обманывают доверчивую публику, ведь человек слаб и легко может оказаться в ловушке изощренных социальных технологий. И вскоре журналист сам становится участником большого плана «Фабрики троллей».