Возвращение из Африки
Le retour d'Afrique
18+
Страна
Швейцария
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
2 мая 1973
Дата выхода
|11 декабря 1974
|Испания
|
|
|16 сентября 1973
|США
|
|
|20 сентября 1973
|Франция
|
|
|2 мая 1973
|Швейцария
|
|
Производство
Groupe 5, Télévision Suisse-Romande (TSR), Filmanthrope
Другие названия
Le retour d'Afrique, Return from Africa, Die Rückkehr aus Afrika, El regreso de África, El retorno de África, Powrót z Afryki, Regresso de África, Visszatérés Afrikából, Возвращение из Африки