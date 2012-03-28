Поколение Макото и Киёши потакает своим желаниям. Макото учится в средней школе. Однажды Киёши, университетский студент спасает её от нападения мужчины. На следующий день он встречается с ней, одновременно чуткий и жестокий настаивает на сексе, а потом бросает её. Неделю спустя она созванивается с ним. Когда Макото ожидает Киёши в баре, к ней обращаются два сутенёра. И снова Киёши спасает её. На этот раз их отношения завязываются по-настоящему. Макото сближается с Киёши, продолжает учёбу в школе. Однако скорая беременность Макото и короткое пребывание в тюрьме изменяют их отношения.

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