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Постер фильма Повесть о жестокой юности
6.9
Киноафиша Фильмы Повесть о жестокой юности
6.9

Повесть о жестокой юности

, 1960
Seishun zankoku monogatari
Япония / криминал, драма / 18+
Постер фильма Повесть о жестокой юности
6.9

О фильме

Поколение Макото и Киёши потакает своим желаниям. Макото учится в средней школе. Однажды Киёши, университетский студент спасает её от нападения мужчины. На следующий день он встречается с ней, одновременно чуткий и жестокий настаивает на сексе, а потом бросает её. Неделю спустя она созванивается с ним. Когда Макото ожидает Киёши в баре, к ней обращаются два сутенёра. И снова Киёши спасает её. На этот раз их отношения завязываются по-настоящему. Макото сближается с Киёши, продолжает учёбу в школе. Однако скорая беременность Макото и короткое пребывание в тюрьме изменяют их отношения.

В ролях

Миюки Кувано
Макото
Юсуке Кавазу
Киоши
Yoshiko Kuga
Юки, старшая Макото
Фумио Ватанабэ
Akimoto, the doctor
Синдзи Танака
Yoshimi Ito, student
Shinjiro Matsuzaki
Terada
Toshiko Kobayashi
Teruko
Дзюн Хамамура
Masahiro, Makoto's
Shinko Ujiie
Masae Sakaguchi
Aki Morishima
Yoko Ishikawa
Yuki Tominaga
Кэй Сато
Режиссер Нагиса Осима
Сценарист Нагиса Осима
Композитор Риитиро Манабэ
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 28 марта 2012
Дата выхода
5 июля 2018 Португалия M/14
12 июля 2015 США
28 ноября 2014 Япония
Сборы в мире $2 496
Производство Shochiku
Другие названия
Seishun zankoku monogatari, Cruel Story of Youth, Naked Youth, 青春殘酷物語, A Story of the Cruelties of Youth, Contes cruels de la jeunesse, Contos Cruéis da Juventude, Cruel Tales of Youth, Grausame Geschichten der Jugend, Historias crueles de juventud, Juventud desnuda, Juventude Desenfreada, Kegyetlen történet az ifjúságról, Nackte Jugend, Naga młodość, Racconto crudele della giovinezza, Διεστραμμένα νειάτα, Σκληρή ιστορία της νιότης, Повесть о жестокой юности, 青春残酷物語, 青春残酷物语, Opowieść o okrutnej młodości, Conto cruel de juventude

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 24 марта 2026

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