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W zawieszeniu
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W zawieszeniu
18+
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документальный
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Страна
Польша
Продолжительность
1 час 11 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
14 апреля 2024
Производство
Wajda Studio
Другие названия
W zawieszeniu, In limbo
Режиссер
Alina Maksimenko
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
15
голосов
5.7
IMDb
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