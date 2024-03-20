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Крайстспират
8.4
Крайстспират
, 2024
Christspiracy
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.4
В ролях
Kip Andersen
Self
Michael Beckwith
Self
Melanie Joy
Self
Джеймс Д. Табор
Self
Kameron Waters
Self
Режиссер
Kip Andersen
,
Kameron Waters
Сценарист
Kip Andersen
,
Kameron Waters
Композитор
Jon E.K.
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
20 марта 2024
Дата выхода
20 марта 2024
Великобритания
15
20 марта 2024
Ирландия
12A
14 апреля 2025
Италия
6+
20 марта 2024
США
NR
Сборы в мире
$15 226
Производство
A.U.M. Films and Media
Другие названия
Christspiracy, Christspiracy: The Spirituality Secret
Еще
Рейтинг фильма
8.4
Оцените
13
голосов
8.5
IMDb
Обновлено 4 марта 2024
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