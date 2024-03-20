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Постер фильма Крайстспират
8.4
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8.4

Крайстспират

, 2024
Christspiracy
США / документальный / 18+
Постер фильма Крайстспират
8.4

В ролях

Kip Andersen
Self
Michael Beckwith
Self
Melanie Joy
Self
Джеймс Д. Табор
Self
Kameron Waters
Self
Режиссер Kip Andersen, Kameron Waters
Сценарист Kip Andersen, Kameron Waters
Композитор Jon E.K.
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 20 марта 2024
Дата выхода
20 марта 2024 Великобритания 15
20 марта 2024 Ирландия 12A
14 апреля 2025 Италия 6+
20 марта 2024 США NR
Сборы в мире $15 226
Производство A.U.M. Films and Media
Другие названия
Christspiracy, Christspiracy: The Spirituality Secret

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
Обновлено 4 марта 2024

Отзывы о фильме

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