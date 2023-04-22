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Постер фильма Knit's Island
7.1
Киноафиша Фильмы Knit's Island
7.1

Knit's Island

, 2023
Knit's Island
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Knit's Island
7.1
Режиссер Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L'Helgouac'h
Сценарист Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L'Helgouac'h
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 сентября 2025
Премьера в мире 22 апреля 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Литва N13
24 января 2025 Тайвань
17 апреля 2024 Франция
30 ноября 2024 Япония G
Производство Les Films Invisibles, La Vallée des Images, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Knit's Island, Ja, ty i zombie, Knit's Island, l'île sans fin, ニッツ・アイランド　非人間のレポート, 末日小隊請登入, 登入無盡島, 尼特岛

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 27 февраля 2024

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