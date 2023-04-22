Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L'Helgouac'h
Сценарист
Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L'Helgouac'h
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 сентября 2025
Премьера в мире
22 апреля 2023
Дата выхода
|14 марта 2024
|Литва
|
|N13
|24 января 2025
|Тайвань
|
|
|17 апреля 2024
|Франция
|
|
|30 ноября 2024
|Япония
|
|G
Производство
Les Films Invisibles, La Vallée des Images, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Knit's Island, Ja, ty i zombie, Knit's Island, l'île sans fin, ニッツ・アイランド 非人間のレポート, 末日小隊請登入, 登入無盡島, 尼特岛