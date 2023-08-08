Страна Босния и Герцеговина / Хорватия / Франция / Норвегия / Катар / Сербия

Продолжительность 1 час 33 минуты

Год выпуска 2023

Премьера в мире 8 августа 2023

Дата выхода 26 октября 2023 Босния и Герцеговина 7 ноября 2024 Италия 14 марта 2024 Литва N13 5 сентября 2024 Сербия o.A. 12 июня 2024 Франция 25 апреля 2024 Хорватия 12

Сборы в мире $2 614

Производство Film House Bas Celik, Mer Film, Nukleus film