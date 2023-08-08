Детали фильма
Страна
Босния и Герцеговина / Хорватия / Франция / Норвегия / Катар / Сербия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
8 августа 2023
Дата выхода
|26 октября 2023
|Босния и Герцеговина
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|7 ноября 2024
|Италия
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|14 марта 2024
|Литва
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|N13
|5 сентября 2024
|Сербия
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|o.A.
|12 июня 2024
|Франция
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|25 апреля 2024
|Хорватия
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|12
Сборы в мире
$2 614
Производство
Film House Bas Celik, Mer Film, Nukleus film
Другие названия
Ekskurzija, Excursion, Ekskursioon, Excursie, Exkursion, Klassresan, La gita scolastica, Visita de Estudo, Wycieczka, Σχολική εκδρομή, Экскурсія, Una gita scolastica