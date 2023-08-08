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Постер фильма Экскурсия
6.3
Киноафиша Фильмы Экскурсия
6.3

Экскурсия

, 2023
Ekskurzija
Босния и Герцеговина, Хорватия, Франция, Норвегия, Катар, Сербия / драма / 18+
Постер фильма Экскурсия
6.3

В ролях

Asja Zara Lagumdzija
Iman
Майя Изетбегович
Mediha
Изудин Байрович
Grandfather
Мухамед Хаджович
History Teacher
Nadja Spaho
Hana
Медиха Муслиович
Homeroom Teacher
Farah Kovacevic
Selma
Amila Imamovic
Nada
Tara Draskovic
Tara
Viktor Gataric
Damir Kovacevic
Режиссер Una Gunjak
Сценарист Una Gunjak
Композитор Drasko Adzic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Босния и Герцеговина / Хорватия / Франция / Норвегия / Катар / Сербия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 августа 2023
Дата выхода
26 октября 2023 Босния и Герцеговина
7 ноября 2024 Италия
14 марта 2024 Литва N13
5 сентября 2024 Сербия o.A.
12 июня 2024 Франция
25 апреля 2024 Хорватия 12
Сборы в мире $2 614
Производство Film House Bas Celik, Mer Film, Nukleus film
Другие названия
Ekskurzija, Excursion, Ekskursioon, Excursie, Exkursion, Klassresan, La gita scolastica, Visita de Estudo, Wycieczka, Σχολική εκδρομή, Экскурсія, Una gita scolastica

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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