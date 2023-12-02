Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Не такое королевское Рождество
6.1
Киноафиша Фильмы Не такое королевское Рождество
6.1

Не такое королевское Рождество

, 2023
A Not So Royal Christmas
США / мелодрама / 18+
Постер фильма Не такое королевское Рождество
6.1

В ролях

Brooke D'Orsay
Charlotte
Уилл Кемп
Уилл Кемп
Adam
Тейлор Лав
Kirsten
Майкл Хью
Jenson
Maria Frankis
Alice
Roy Lewis
Sir Gustus
Lisa Bunting
Rayna
Линдсэй Оуэн Пьер
Tony
Diane Johnstone
Trina
Fuad Ahmed
Advisor
Режиссер Джонатан Райт
Сценарист Anna White
Композитор Кристофер Гуглик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 декабря 2023
Премьера в мире 2 декабря 2023
Производство Muse Entertainment Enterprises, Not So Royal Productions (Ontario)
Другие названия
A Not So Royal Christmas, Ein fast royales Weihnachtsfest, Ne baš kraljevski Božić, A gróf karácsonya, Takmer kráľovské Vianoce, Téměř královské Vánoce, Un Natale non proprio regale, Un Noël presque royal !, Не совсем королевское Рождество

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 1 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше