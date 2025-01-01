Маленький, но до ужаса удаленький: в «Чужом: Земля» появился паразит, который довел ксеноморфа до панического бегства

Зрители ждут «Чебурашку 2», но в Сети уже появились первые подробности о «Чебурашке 3»: в кадре появятся еще больше ушастых милашек

Лев из «Невероятных приключений итальянцев в России» стал звездой экрана — и причиной страшной семейной трагедии

«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали

«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом

Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает

Иван теперь реально Грозный: героев советских фильмов превратили в LEGO-человечков — с неожиданным бонусом в виде Шварценеггера

«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит

«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом