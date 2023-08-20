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Постер фильма Чак Чак, Детка
7.2
Киноафиша Фильмы Чак Чак, Детка
7.2

Чак Чак, Детка

, 2023
Chuck Chuck Baby
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Чак Чак, Детка
7.2

О фильме

Фильм о любви и утрате, разворачивающийся среди падающих перьев на курином заводе. С участием вдохновляющей музыки Нила Даймонда, Дженис Иан, Минни Рипертон, а также других исполнителей. Современные дни, промышленный Северный Уэльс. Хелен, женщине лет 30, приходится ночами упаковывать куры, а днем заботиться об умирающей матери Гвен.

В ролях

Лу Брили
Helen
Аннабель Шолей
Аннабель Шолей
Joanne
Сорча Кьюсак
Сорча Кьюсак
Gwen
Селин Джонс
Селин Джонс
Gary
Каушик Махата
Эмили Фэрн
Эмили Фэрн
Amy
Эмили Эстон
Lynn
Беверли Радд
Paula
Кэт Симмонс
Clare
Edyta Budnik
Katrina
Sandie Lavelle
Supervisor
Режиссер Janis Pugh
Сценарист Janis Pugh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 августа 2024
Премьера в мире 20 августа 2023
Дата выхода
2 мая 2025 Австралия
19 июля 2024 Великобритания 15
26 декабря 2024 Германия 12
23 августа 2024 Дания 11
Сборы в мире $32 972
Производство Artemisia Films, BBC Film
Другие названия
Chuck Chuck Baby

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 3 ноября 2023

Отзывы о фильме

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