Отзывы о фильме
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Фильм о любви и утрате, разворачивающийся среди падающих перьев на курином заводе. С участием вдохновляющей музыки Нила Даймонда, Дженис Иан, Минни Рипертон, а также других исполнителей. Современные дни, промышленный Северный Уэльс. Хелен, женщине лет 30, приходится ночами упаковывать куры, а днем заботиться об умирающей матери Гвен.
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