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Мертвая сестра Мертвая сестра
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Hermana Muerte

Мертвая сестра, 2023

2023 / Испания
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Пако Пласа
Пако Пласа
В ролях
Альмудена Амор
Альмудена Амор
Мару Вальдивьелсо
Консуэло Трухильо
Консуэло Трухильо
Пабло Гиса Кёстингер
Пабло Гиса Кёстингер
Чело Виварес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мертвая сестра 3 постера
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Молодую монахиню изводит демоническая сущность в трейлере хоррора «Мертвая сестра» Предыстория фильма ужасов «Уиджи: Проклятие Вероники».
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2 октября 2023 12:12
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