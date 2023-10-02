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Мертвая сестра
Hermana Muerte
Мертвая сестра, 2023
2023 / Испания
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Жанр:
ужасы
детектив
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Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Пако Пласа
В ролях
Альмудена Амор
Мару Вальдивьелсо
Консуэло Трухильо
Пабло Гиса Кёстингер
Чело Виварес
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Молодую монахиню изводит демоническая сущность в трейлере хоррора «Мертвая сестра»
Предыстория фильма ужасов «Уиджи: Проклятие Вероники».
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2 октября 2023 12:12
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