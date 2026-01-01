Оповещения от Киноафиши
Мару Вальдивьелсо Maru Valdivielso
Мару Вальдивьелсо

Мару Вальдивьелсо

Maru Valdivielso

Дата рождения
3 мая 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Путешественник, Фантастический герой

Популярные фильмы

Любовники полярного круга (1998)
Любовники полярного круга (1998)
Новогодняя история (2005)
Новогодняя история (2005)
Мертвая сестра (2023)
Мертвая сестра (2023)

Фильмография Мару Вальдивьелсо

Жанр
Год
Мертвая сестра 6.1
Мертвая сестра Hermana Muerte
ужасы, детектив 2023, Испания
Смотреть трейлер
Последний из нас 3.8
Последний из нас The Last Boy on Earth
приключения, фантастика 2023, Новая Зеландия / Аргентина
Смотреть трейлер
Новогодняя история 6.1
Новогодняя история Películas para no dormir: Cuento de navidad
комедия, фэнтези, ужасы 2005, Испания
Ромасанта: Охота на оборотня 6
Ромасанта: Охота на оборотня Romasanta
ужасы, боевик 2004, Испания
Любовники полярного круга 6.2
Любовники полярного круга Lovers Of The Arctic Circle / Amantes del Círculo Polar, Los
драма 1998, Испания
