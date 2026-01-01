Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мару Вальдивьелсо
Maru Valdivielso
Киноафиша
Персоны
Мару Вальдивьелсо
Мару Вальдивьелсо
Maru Valdivielso
Дата рождения
3 мая 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Путешественник, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.2
Любовники полярного круга
(1998)
6.1
Новогодняя история
(2005)
6.1
Мертвая сестра
(2023)
Фильмография Мару Вальдивьелсо
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Приключения
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2005
2004
1998
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.1
Мертвая сестра
Hermana Muerte
ужасы, детектив
2023, Испания
Смотреть трейлер
3.8
Последний из нас
The Last Boy on Earth
приключения, фантастика
2023, Новая Зеландия / Аргентина
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.1
Новогодняя история
Películas para no dormir: Cuento de navidad
комедия, фэнтези, ужасы
2005, Испания
6
Ромасанта: Охота на оборотня
Romasanta
ужасы, боевик
2004, Испания
6.2
Любовники полярного круга
Lovers Of The Arctic Circle / Amantes del Círculo Polar, Los
драма
1998, Испания
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667