Фильмы
Дорогой Дэвид
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Дорогой Дэвид
Trailer
0
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Миллионы зрителей по всему миру плакали над «Унесенными призраками» и верили в «Ходячий замок»: как Миядзаки создал свою вселенную
Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное
«Ловушка сработала»: чем дебютный сериал Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр» загипнотизировал зрителей
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра
Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов
«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет
Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни
Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев
Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс
