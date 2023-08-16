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Постер фильма Miguel Wants to Fight
5.7
Miguel Wants to Fight - Трейлер
Киноафиша Фильмы Miguel Wants to Fight
5.7

Miguel Wants to Fight

, 2023
Miguel Wants to Fight
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Miguel Wants to Fight
5.7
Miguel Wants to Fight - Трейлер
Miguel Wants to Fight  Трейлер

В ролях

Даша Поланко
Даша Поланко
Mrs. Rodriguez
Имани Льюис
Cass
Кристиан Вунипола
David
Джордин Оуэнс
Adrian
Кинан Лаурино
Тайлер Флорес
Тайлер Флорес
Miguel
Suraj Partha
Srini
Рауль Кастильо
Рауль Кастильо
Alberto
Sarunas J. Jackson
Armando
Андреа Наведо
Lydia
Juan Abdias
Damien
Режиссер Османи Родригез
Сценарист Shea Serrano, Jason Concepcion
Композитор Rafael Lazzaro
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 августа 2023
Премьера в мире 16 августа 2023
Производство American High, LD Entertainment
Другие названия
Miguel Wants to Fight, Miguel chce się bić, Miguel deve combattere, Miguel Quer Lutar, Miguel quiere pelea, Miguel quiere pelear, Miguel veut se battre, マイ・ファースト・ファイト

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Miguel Wants to Fight - Трейлер
Miguel Wants to Fight Трейлер
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Отзывы о фильме

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