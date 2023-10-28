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Байки на Хэллоуин
Отзывы о фильме «Байки на Хэллоуин»
Satanic Hispanics
Байки на Хэллоуин
2022 / США
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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АННА ЦВЕТКОВА(РЯБКО)
28 октября 2023, 14:16
Фильм чушь полная, не советую, задумка не о чем, разочарована полностью, фильм состоит из отрывок, глав, мы с третьей главы вышли из зала
28 октября 2023, 14:16
0
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Киноафиша.инфо
28 октября 2023, 19:14
в ответ на сообщение
АННА ЦВЕТКОВА(РЯБКО) от 28 октября 2023, 14:16
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 октября 2023, 19:14
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