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Только ты и я Только ты и я
Киноафиша Фильмы Только ты и я Отзывы о фильме «Только ты и я»
L'amour et les forêts Только ты и я 2023 / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Только ты и я»

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Ferensy 9 октября 2023, 08:30
Оценка
Сейчас есть тренд обелить злодея, показать его историю. Малифицента, Кощей и прочие. И подобное действительно можно увидеть на самой поверхности этого фильма. Но, у Некрасова есть прекрасно стихотворение.
Живя согласно строгою моралью
Я ни кому не делал зла

Тут история примерно такая же. Маленькие ограничения, всё больше натягивающийся поводок, злость от того, что любимая "собачка" общается с другими и даже хочет иметь что-то своё.

Фильм интересный.
9 октября 2023, 08:30 Ответить
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