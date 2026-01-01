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Нурминский
Нурминский Albert Nurminskiy
Киноафиша Персоны Нурминский

Нурминский

Albert Nurminskiy

Дата рождения
1 марта 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Статус 3.9
Статус (2023)

Фильмография Нурминский

Статус 3.9
Статус Status
драма, криминал 2023, Россия
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