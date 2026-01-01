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Фильмография
Нурминский
Albert Nurminskiy
Киноафиша
Персоны
Нурминский
Нурминский
Albert Nurminskiy
Дата рождения
1 марта 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
3.9
Статус
(2023)
Фильмография Нурминский
3.9
Статус
Status
драма, криминал
2023, Россия
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