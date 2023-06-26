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Киноафиша Новости В России выйдет мультфильм «Крылатая история» от создателей «Мегамозга»

В России выйдет мультфильм «Крылатая история» от создателей «Мегамозга»

26 июня 2023 16:48
В России выйдет мультфильм «Крылатая история» от создателей «Мегамозга»

Появился дублированный трейлер.

Прокатная компания Global Film объявила о выпуске в российский прокат мультфильма «Крылатая история», за производство которого отвечают люди, стоявшие за известным анимационным блокбастером DreamWorks «Мегамозг». Вместе с тем стал доступен дублированный трейлер.

В центре сюжета — необыкновенный мотылек по имени Патрик. Он умен, очень изобретателен и мечтает однажды отправиться в захватывающее приключение. Проблема лишь в одном — Патрик не умеет летать, поскольку с рождения у него всего одно крыло. Несмотря на свой недуг, герой не отчаивается и включает смекалку. Благодаря хитростям и отваге он движется к своей заветной цели — порхать в небе и наконец увидеть мир с высоты птичьего полета! Помогают ему в этом деле его верные друзья.

Режиссером выступила дебютантка Софи Рой, ранее выступившая продюсером мультфильмов «Снежные гонки» и «Снежная битва». Сценарий написали авторы мультсериала «Космобой» Хайди Фосс и Лиэнн Саватски. Голоса центральным персонажам подарили звезда киноверсии «Аладдина» Мена Массуд и Татьяна Маслани, известная по ролям в сериалах «Женщина-Халк: Адвокат» и «Темное дитя».

Отечественный релиз «Крылатой истории» намечен на 9 ноября.

Фото: Global Film
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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