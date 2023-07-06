Los Iniciados, 2023

В ролях
Франциско Дэнис
Padre Lazaro
Victoria Hernandez
Fiscal Gamboa
Jefferson Quiñones
Al Magro
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Хуан Фелипе Ороско
Сценарист
Mario Mendoza, Esteban Orozco, Nicolás Serrano
Композитор
Manuel J. Gordillo
Детали фильма
Страна
Колумбия
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
6 июля 2023
Премьера в мире
6 июля 2023
Сборы в мире
$2 753
Производство
AG Studios, Amazon Studios
Другие названия
Los Iniciados, The Initiated, Gli iniziati, Les initiés, Os Iniciados, Sırdaşlar, Wtajemniczeni, Посвящённые, ザ・イニシエイツ カスバの秘密を知る者, 로스 이니시아도스