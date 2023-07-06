Los Iniciados, 2023

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Киноафиша Фильмы Посвященные
6.7

Посвященные

, 2023
Los Iniciados
Колумбия / криминал, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Посвященные
6.7
Посвященные - Трейлер
Посвященные  Трейлер

В ролях

Андрес Парра
Андрес Парра
Frank Molina
Aria Jara
Gaby López
Хуан Пабло Уррего
Хуан Пабло Уррего
Ignacio Pombo
Хорхе Као
Augusto Pombo
Франциско Дэнис
Padre Lazaro
Victoria Hernandez
Fiscal Gamboa
Хулио Пашон
Rojan
Jefferson Quiñones
Al Magro
Хосе Рестрепо
Freddy
Сильвия Вэрон
Carmen
Режиссер Хуан Фелипе Ороско
Сценарист Mario Mendoza, Esteban Orozco, Nicolás Serrano
Композитор Manuel J. Gordillo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Колумбия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 июля 2023
Премьера в мире 6 июля 2023
Дата выхода
6 июля 2023 Колумбия
Сборы в мире $2 753
Производство AG Studios, Amazon Studios
Другие названия
Los Iniciados, The Initiated, Gli iniziati, Les initiés, Os Iniciados, Sırdaşlar, Wtajemniczeni, Посвящённые, ザ・イニシエイツ　カスバの秘密を知る者, 로스 이니시아도스

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 15 августа 2023

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