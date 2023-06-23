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Paayum Oli Nee Yenakku
7.0
Paayum Oli Nee Yenakku
, 2023
Paayum Oli Nee Yenakku
Индия / боевик, драма, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.0
В ролях
Дхананджая
Vikram Prabhu
Aravind
Vani Bhojan
Uthra
Vetri Kiran
CEO
Вивек Прасанна
Ананд
Vela Ramamoorthy
Muthu Raman
Jeeva Ravi
Guna
Сценарист
Karthik Adwait
,
Dilsuyan.J
Композитор
Swara Sagar
,
Sunny-Saketh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 июня 2023
Дата выхода
23 июня 2023
Индия
23 июня 2023
ОАЭ
18TC
Производство
Karthik Movie House
Другие названия
Paayum Oli Nee Yenakku, Paayum Oli Nee Yenaku, Payum Oli Nee enakku, Paayum Oli Nee enaku, Payum Oli Nee Yenakku, Paayum Oli Nee Enakku
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Обновлено 26 июня 2023
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