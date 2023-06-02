Танцующий детектив: Смертельное танго, 2023

В ролях
Беттина Пэрис
Barbra Stone
Диего Вальраф
Kevin Hamilton
Микела Фарруджа
Jennifer Tate
Marysia S. Peres
Judy Maxwell
Mikhail Basmadjian
Captain Kelly
Michela Farrugia
Jennifer Tate
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Stefan Scaini
Сценарист
Aubrey Day
Композитор
Кристофер Гуглик
Детали фильма
Страна
Мальта / США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
2 июня 2023
Премьера в мире
2 июня 2023
Производство
Leif Films, Tetrad Productions, Moviehouse Entertainment
Другие названия
The Dancing Detective: A Deadly Tango, Detective a passo di danza, Танцующий детектив: Смертельное танго