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Постер фильма Танцующий детектив: Смертельное танго
7.1
Киноафиша Фильмы Танцующий детектив: Смертельное танго
7.1

Танцующий детектив: Смертельное танго

, 2023
The Dancing Detective: A Deadly Tango
Мальта, США / криминал, драма / 18+
Постер фильма Танцующий детектив: Смертельное танго
7.1

В ролях

Уилл Кемп
Уилл Кемп
Sebastian Moore
Беттина Пэрис
Barbra Stone
Натаса Бабич
Mary Aston
Диего Вальраф
Kevin Hamilton
Лэйси Чэберт
Лэйси Чэберт
Constance Bailey
Питер Галеа
Tom Stevens
Микела Фарруджа
Jennifer Tate
Clare Agius
Ana Spiteri
Marysia S. Peres
Judy Maxwell
Mikhail Basmadjian
Captain Kelly
Michela Farrugia
Jennifer Tate
Режиссер Stefan Scaini
Сценарист Aubrey Day
Композитор Кристофер Гуглик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мальта / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 июня 2023
Премьера в мире 2 июня 2023
Производство Leif Films, Tetrad Productions, Moviehouse Entertainment
Другие названия
The Dancing Detective: A Deadly Tango, Detective a passo di danza, Танцующий детектив: Смертельное танго

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 29 мая 2024

Отзывы о фильме

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