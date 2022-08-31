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Постер фильма Анхель69
7.1
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7.1

Анхель69

, 2022
Anhell69
Колумбия, Франция, Германия, Румыния / драма / 18+
Постер фильма Анхель69
7.1

О фильме

Похоронная машина едет по улицам Медельина, а молодой режиссер рассказывает о своем прошлом в этом жестоком и консервативном городе. Он вспоминает о подготовке своего первого фильма, фильма класса В с призраками. Для фильма была отобрана гомосексуальная сцена Медельина, но главный герой умирает от передозировки героина в возрасте 21 года, как и многие друзья режиссера. Anhell69 исследует мечты, сомнения и страхи уничтоженного поколения, а также борьбу за то, чтобы продолжать снимать кино.

В ролях

Камило Нахар
Self aka Anhell69
Серхио Перес
Хуан Перес
Red-Eyed Ghost
Алехандро Хинкепи
Self
Виктор Гавириа
Hearse Driver
Camilo Machado
Self
Alejandro Mendigana
Self
Julian David Moncada
Self
Sharllot Zodoma
Self
Тео Монтойя
Voice Off
Тео Монтойя
Voice Off
Julian Stevens Arias
Special Appearance
Режиссер Тео Монтойя
Сценарист Тео Монтойя
Композитор Vlad Fenesan, Мариус Лефарахе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Колумбия / Франция / Германия / Румыния
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 31 августа 2022
Дата выхода
28 сентября 2023 Германия 16
26 мая 2023 Испания
29 мая 2024 Франция
Сборы в мире $12 806
Производство Desvio Visual, Monogram Film, Dublin Films
Другие названия
Anhell69, 天使墜落之城

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 29 мая 2023

Отзывы о фильме

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