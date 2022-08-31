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Похоронная машина едет по улицам Медельина, а молодой режиссер рассказывает о своем прошлом в этом жестоком и консервативном городе. Он вспоминает о подготовке своего первого фильма, фильма класса В с призраками. Для фильма была отобрана гомосексуальная сцена Медельина, но главный герой умирает от передозировки героина в возрасте 21 года, как и многие друзья режиссера. Anhell69 исследует мечты, сомнения и страхи уничтоженного поколения, а также борьбу за то, чтобы продолжать снимать кино.
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