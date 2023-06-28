Микулай (Виктор Сухоруков) счастливо живет в своей полузаброшенной кряшенской деревне вместе с женой Нащтук (Екатерина Агеева), которая ждет ребенка. Но семейной идиллии скоро приходит конец: в деревню приезжает человек по имени Ыщтапан (Иван Добронравов) – он утверждает, что является сыном Микулая. Заявленный синопсис неподготовленного зрителя может ввести в некоторое заблуждение. То, что может показаться семейной драмой, уже во втором акте резво несется в сторону психологического…
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