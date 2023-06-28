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Микулай Микулай
Киноафиша Фильмы Микулай Отзывы о фильме «Микулай»
Mikulay Микулай 2022 / Россия
7.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Микулай»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Микулай (Виктор Сухоруков) счастливо живет в своей полузаброшенной кряшенской деревне вместе с женой Нащтук (Екатерина Агеева), которая ждет ребенка. Но семейной идиллии скоро приходит конец: в деревню приезжает человек по имени Ыщтапан (Иван Добронравов) – он утверждает, что является сыном Микулая. Заявленный синопсис неподготовленного зрителя может ввести в некоторое заблуждение. То, что может показаться семейной драмой, уже во втором акте резво несется в сторону психологического…

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Sergey Drobyshev 28 июня 2023, 16:31
Оценка
Дрянь‼️‼️‼️
28 июня 2023, 16:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:25
в ответ на сообщение Sergey Drobyshev от 28 июня 2023, 16:31
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:25 Ответить
Римма Мухаметзянова 30 июня 2023, 14:08
Оценка
Отличный фильм, рекомендую к просмотру. Ребята из Татарстана сняли качественное видео. Сухоруков в роли органичен, смотрится на одном дыхании. Молодцы! 10 из 10.
30 июня 2023, 14:08 Ответить
Диляра Зайнутдинова 30 июня 2023, 15:47
Оценка
Фильм смотрится! Очень многоплановый и глубокий. Сухоруков великолепен. Фильм светлый. Спасибо создателям!
30 июня 2023, 15:47 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 19:49
в ответ на сообщение Диляра Зайнутдинова от 30 июня 2023, 15:47
Добрый день! Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 19:49 Ответить
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